Шамар Николсон: «Ваноли реально сильный тренер. Нравится, с какой страстью он работает»

Теги Спартак премьер-лига Россия Квинси Промес Йордан Ларссон Шамар Николсон Паоло Ваноли Футбол

Шамар Николсон высоко отозвался о тренере «Спартака» Паоло Ваноли.

– Расскажи, как прошла твоя адаптация в команде?

– Просто отлично. В футбольном плане мы с ребятами быстро поняли, чего ждать друг от друга, какие у кого сильные стороны.

Классно наладили контакт на поле и с Промесом, и с Ларссоном, и с другими. Вне поля у нас тоже суперские отношения.

– Что можешь сказать о Паоло Ваноли?

– Реально сильный тренер и очень приятный человек. Больше всего мне нравится, с какой страстью он работает, – сказал нападающий красно-белых о тренере.

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