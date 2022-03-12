Шамар Николсон: «Ваноли реально сильный тренер. Нравится, с какой страстью он работает»

высоко отозвался о тренере .

– Расскажи, как прошла твоя адаптация в команде?

– Просто отлично. В футбольном плане мы с ребятами быстро поняли, чего ждать друг от друга, какие у кого сильные стороны.

Классно наладили контакт на поле и с Промесом, и с Ларссоном, и с другими. Вне поля у нас тоже суперские отношения.

– Что можешь сказать о Паоло Ваноли?

– Реально сильный тренер и очень приятный человек. Больше всего мне нравится, с какой страстью он работает, – сказал нападающий красно-белых о тренере.