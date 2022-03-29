Массимо Каррера: «Зобнин, Джикия, Бакаев стабильно играли бы в топовых клубах Италии. Насчет Соболева не уверен»

Теги Спартак премьер-лига Россия серия А Италия Георгий Джикия Роман Зобнин Квинси Промес Массимо Каррера Зелимхан Бакаев Самюэль Жиго Александр Соболев Футбол

Массимо Каррера поделился мнением, кто из игроков «Спартака» мог бы проявить себя в Серии А.

«У меня в «Спартаке» не было лучшего игрока, у меня была команда, где каждый играл важную роль, позволяя любому игроку проявить себя в полной мере! Не уверен, что в «Спартаке» сейчас такая же атмосфера.

Кто из игроков «Спартака» мог бы играть в Италии? Я говорю о тех, кого знаю лично! Зобнин, Жиго, Джикия, Промес, Бакаев – стабильно играли бы в топовых клубах Италии. Я думаю, что у них есть нужные качества и характеристики, чтобы хорошо выступать в Италии!

Насчет Соболева не уверен, о нем у нас никто не знает. Он разве настолько хорош?» – сказал бывший тренер красно-белых.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные