Майкл Оуэн: «Реал» невозможно ошарашить – игроки выжидают, цепляются. Теперь они думают, что фавориты матча с «Сити» на «Бернабеу»

Теги Майкл Оуэн Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Футбол

Майкл Оуэн назвал сильное качество «Реала» в Лиге чемпионов.

Во вторник испанский клуб на выезде уступил «Манчестер Сити» со счетом 3:4 в первом полуфинале.

«Реал» настолько опытен, что он выжидает, цепляется – их невозможно ошарашить.

И теперь, после 90 минут игры в Манчестере, они возвращаются на «Сантьяго Бернабеу», вероятно, думая: «Вау, мы будем фаворитами здесь», – сказал бывший форвард «Реала» в эфире BT Sport.

Первоклассное шоу в Манчестере: после 0:2 «Реал» пошел в хаотичный прессинг – это рождало моменты в обе стороны

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные