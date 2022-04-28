Майкл Оуэн: «Реал» невозможно ошарашить – игроки выжидают, цепляются. Теперь они думают, что фавориты матча с «Сити» на «Бернабеу»

назвал сильное качество «Реала» в .

Во вторник испанский клуб на выезде уступил со счетом 3:4 в первом полуфинале.

«Реал» настолько опытен, что он выжидает, цепляется – их невозможно ошарашить.

И теперь, после 90 минут игры в Манчестере, они возвращаются на «Сантьяго Бернабеу», вероятно, думая: «Вау, мы будем фаворитами здесь», – сказал бывший форвард «Реала» в эфире BT Sport.

Первоклассное шоу в Манчестере: после 0:2 «Реал» пошел в хаотичный прессинг – это рождало моменты в обе стороны