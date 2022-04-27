Гвардиола о 4:3 с «Реалом»: «Никаких претензий к результату. Будь счет 2:0 или 3:0, нам все равно пришлось бы хорошо играть на «Бернабеу»

высказался о победе над со счетом 4:3.

«Независимо от результата, будь счет 2:0 или 3:0, нам все равно пришлось бы ехать на «Бернабеу» и играть хорошо.

Если мы будем играть так, как во втором тайме, то не сможем победить. Если мы будем играть так, как играли в другие периоды, то выиграем.

Мы хотим приехать туда, чтобы хорошо сыграть, вот что я хочу сказать своим игрокам. Не думайте ни о чем другом.

Мы упускаем [моменты], но мы их создаем. Мы все время это делали. Никаких претензий к результату, к игре, ни к чему.

Я горжусь тем, как мы выступили на глазах у всего мира. Мы сделали все, чтобы победить, играли мужественно с мячом и без него», – сказал главный тренер .