Алессандро Дель Пьеро: «Сити» забил «Реалу» 4 гола, но мог забить 8. Бензема и Модрич всегда наказывают за ошибку»

Алессандро Дель Пьеро поделился мнением о матче «Манчестер Сити» – «Реал».
Английская команда одержала победу со счетом 4:3 в первом полуфинале Лиги чемпионов.
– Это была зрелищная игра. «Сити» забил четыре гола, но мог забить восемь.
Детали часто делают разницу. С другой стороны, состав «Мадрида» состоит из чемпионов. Карим Бензема и Лука Модрич – очень редкие игроки. Когда ты совершаешь ошибку, они всегда наказывают тебя.
– В чем секрет индивидуальности мадридцев и их способности всегда оставаться в игре?
– Я считаю, что это зависит от их менталитета, который устанавливает клуб.
Вы видели, что сделал Бензема. В какой-то момент [при счете 0:2] он взял мяч и побежал исполнять угловой. Это был сигнал о том, что, несмотря ни на что, они все еще в игре.
«Реалу» также немного повезло, но кое-что не происходит случайно. Когда у вас есть игроки с индивидуальностью, такие как Бензема, Модрич, Тони Кроос... Эти игроки знают, что делать, и достаточно опытны, чтобы сохранять спокойствие в трудные времена, – сказал бывший нападающий «Ювентуса» Sky Sport Italia.
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