Бензема о паненке в матче с «Сити»: «Вратари изучили мои пенальти, нужно было меняться. Мой удар был хладнокровным»

рассказал, почему решил пробить пенальти в матче с «Ман Сити» паненкой.

«Реал» получил право на 11-метровый на 82-й минуте при счете 4:2 в пользу «Манчестер Сити». Бензема, не реализовавший два пенальти в недавнем матче с «Осасуной» (3:1), подошел к мячу и забил паненкой.

«Все вратари изучили мою манеру пробития пенальти, так что нужно было что-то изменить. Мой пенальти в ворота был хладнокровным», – сказал нападающий .

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