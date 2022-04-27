Зинченко о 4:3 с «Реалом»: «Стоит порадоваться, все-таки это преимущество. Можно сколько угодно контролировать матч, но потом они вдруг забивают»

оценил вчерашний матч «Манчестер Сити» против «Реала».

Английский клуб победил в первом полуфинале со счетом 4:3.

«На этой стадии турнира ни на минуту нельзя расслабляться, особенно играя с «Реалом». Можно сколько угодно контролировать ход матча, но потом они вдруг реализуют свой момент.

В каждой линии у «Реала» много мастеров, к этому нужно быть готовыми. Мы трижды пропустили – нужно проанализировать, где мы сыграли не так. Возможно, стоит что-то изменить. Тренер скажет нам, что именно нужно делать.

Стоит порадоваться такому результату, все-таки это преимущество, но ничего еще не решено, ведь это «Реал». На прошлой стадии они играли с «Челси», и там до конца не было понятно, кто пройдет дальше.

Иногда футбол может быть жестоким – кажется, ты контролируешь игру, а потом соперник реализует один момент, и ты вылетаешь. Нужно сохранять концентрацию, впереди еще 90 минут.

По их поведению и характеру видно, что они знают, как играть на этой стадии турнира. У «Реала» огромный опыт. У нас тоже есть опыт. Думаю, на следующей неделе нас ждет интересный матч», – сказал защитник .

Первоклассное шоу в Манчестере: после 0:2 «Реал» пошел в хаотичный прессинг – это рождало моменты в обе стороны