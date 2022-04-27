Анчелотти о 3:4 с «Ман Сити»: «Могло быть и хуже. Мы начали матч очень плохо, но потом нашли в себе силы отреагировать»

высказался о поражении от со счетом 3:4.

«Могло быть и хуже, учитывая то, как развивались события, но все зависит от того, как вы смотрите на вещи.

Это была отличная игра, все любители футбола наблюдали прекрасное зрелище высокого качества с большим количеством голов и множеством ошибок.

Стакан был наполовину пуст, мы начали матч очень плохо, но потом нашли в себе силы отреагировать, забить три гола и сохранить вопрос о квалификации открытым. Наш стадион будет гнать нас вперед», – сказал главный тренер Canale 5.