Анчелотти о 3:4 с «Ман Сити»: «Могло быть и хуже. Мы начали матч очень плохо, но потом нашли в себе силы отреагировать»

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Карло Анчелотти высказался о поражении от «Манчестер Сити» со счетом 3:4. 

«Могло быть и хуже, учитывая то, как развивались события, но все зависит от того, как вы смотрите на вещи.

Это была отличная игра, все любители футбола наблюдали прекрасное зрелище высокого качества с большим количеством голов и множеством ошибок.

Стакан был наполовину пуст, мы начали матч очень плохо, но потом нашли в себе силы отреагировать, забить три гола и сохранить вопрос о квалификации открытым. Наш стадион будет гнать нас вперед», – сказал главный тренер «Реала» Canale 5. 

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