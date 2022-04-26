Хаманн о контракте Левандовского: «Он говорит, что это сложная ситуация для него. Не думал ли он, 5 лет флиртуя с клубами, что это сложно для «Баварии»?»

высказался о ситуации с контрактом Роберта Левандовского.

«Он говорит, что это сложная ситуация для него... Я хотел бы спросить у него, не думал ли он в течение последних пяти лет, когда каждое лето флиртовал с разными клубами, что это сложная ситуация для клуба? В конце концов, трансферные спекуляции с его именем повторяются каждый год, будь то «Манчестер Сити» или «Реал Мадрид».

Он даже не говорил, как счастлив он в Мюнхене или что именно здесь он выиграл все трофеи.

Ему уже не 24, он почти на десять лет старше. Он не может рассчитывать на то, что клуб предложит ему более длительный контракт. Никто не знает, забьет ли он хотя бы гол через год, не говоря уже о том, что будет через два года. Никто не может этого гарантировать», – сказал бывший полузащитник «Баварии» в эфире программы Sky90.