Салихамиджич заявил, что Левандовски не уйдет из «Баварии» в 2022-м: «За нас играет лучший форвард мира, и мы гордимся этим»

Спортивный директор «Баварии» заявил, что не уйдет летом.

– Конечно, мы хотим сохранить его. Мы очень ценим его, а он платит нам своими выступлениями. Время от времени мы общаемся, мы говорим обо всем. Конечно, по поводу контракта нужно общаться с агентом. Мы это сделаем. У нас есть все время мира.

У «Баварии» есть лучший форвард мира, и мы гордимся этим. Переговоров еще не было.

Я вижу, что Левандовски очень расслаблен. Это настоящий профессионал, который хочет проводить идеальную тренировку каждый день. Если он не забивает, то сидит в раздевалке и очень злится. Поэтому он так хорош. Я не думаю, что ситуация осложнится.

– Может ли Левандовски уйти в 2022 году?

– Нет. Его контракт действует до 2023-го. Скоро мы начнем переговоры и посмотрим, как они будут развиваться. А потом увидим, что произойдет.

– «Баварии» интересен Холанд?

– В этом нет никакого смысла. За нас играет лучший форвард мира. Это Лева, – сказал .

В этом сезоне 33-летний форвард забил 48 голов в 43 матчах за «Баварию» во всех турнирах. Его статистику можно изучить по ссылке.

Левандовски о новом контракте с «Баварией»: «Пока ничего не происходит. Ситуация нелегкая»