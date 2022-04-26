«Бавария» может купить Аллера у «Аякса» на замену Левандовскому за 40 млн евро. Лукаку, Шик и Нуньес – тоже в списке

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«Бавария» может подписать Себастьяна Аллера в качестве замены Роберту Левандовскому.

27-летний форвард «Аякса» – основной кандидат мюнхенцев для усиления атаки на случай, если Левандовски покинет клуб, пишет Bild.

«Бавария» контактировала с агентами Аллера. Этим летом его можно будет купить за 40 миллионов евро. Форвард хочет получить контракт с зарплатой 10 млн евро в год.

Отмечается, что немецкий клуб ищет нападающего именно такого профиля. Кроме того, его трансфер «Бавария» может себе позволить.

В списке потенциальных новичков мюнхенского клуба также есть Дарвин Нуньес из «Бенфики» (зарплата – 17 млн евро), Ромелу Лукаку из «Челси» (зарплата – 20 млн евро) и Патрик Шик из «Байера» (зарплата – 10 млн евро). За каждого из этих футболистов придется заплатить около 80 млн евро.

18-летнего форварда «Ред Булл Зальцбург» Беньямина Шешко и 24-летнего форварда «Штутгарта» Сашу Калайджича рассматривают в качестве экстренных вариантов.

Напомним, контракт Левандовского с «Баварией» действует до июня 2023 года, и переговоров о его продлении пока нет.

В этом сезоне игрок сборной Кот-д`Ивуара забил 33 гола и отдал 9 передач в 39 матчах за «Аякс» во всех турнирах. Его статистика – здесь.

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