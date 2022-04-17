Кан о Холанде: «Бавария» плохо бы работала, если бы не следила за таким форвардом. Но эти суммы – за пределами нашего воображения»

признал, что следит за .

«О Холанде часто говорят. Маттиас Заммер очень хорошо высказался по этому поводу: от этих цифр немного кружится голова. Вот о таких суммах идет речь. Это очень, очень делко от наших представлений.

Мы бы плохо работали, если бы не следили за таким форвардом. Конечно, это прекрасный молодой нападающий, очень интересный игрок на будущее. Но эти финансовые аспекты находятся за пределами нашего воображения», – сказал генеральный директор «Баварии».

В этом сезоне Холанд забил 25 мячей и сделал 7 передач в 26 играх за «Боруссию» во всех турнирах. Статистику 21-летнего форварда можно изучить по ссылке.