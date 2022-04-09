«Барса» сообщила Райоле, что не выходит из борьбы за Холанда

все еще надеется организовать трансфер .

По данным Mundo Deportivo, сейчас «Барселона» уступает «Манчестер Сити» и «Реалу» в борьбе за 21-летнего нападающего, а потому президент клуба сделал несколько заявлений о невозможности трансфера.

Несмотря на это, каталонцы в частном порядке пообщались с агентом игрока и сообщили ему, что «Барса» по-прежнему хочет подписать Холанда. Сине-гранатовые попросили Райолу рассчитывать на «Барсу» как на заинтересованную сторону в этом вопросе.

Основная проблема – размер комиссии, которую требуют Райола и Альф-Инге Холанд, отец форварда.

Хорошие отношения агента с президентом «Барсы» могут помочь в организации сделки. Райола знает, что Лапорта всегда выполняет обещания, если дает их. Поэтому агент уверен, что «Барса» сделает предложение о трансфере.

Ожидается, что окончательное решение Эрлинг примет в апреле. Как отмечается, каталонский клуб из первых рук знает о большом впечатлении, произведенном на форварда победой над «Реалом» со счетом 4:0, и осознает, что у игрока еще есть сомнения по поводу возможного трансфера в «Ман Сити» или «Мадрид».