«Барса» сообщила Райоле, что не выходит из борьбы за Холанда

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«Барселона» все еще надеется организовать трансфер Эрлинга Холанда.

По данным Mundo Deportivo, сейчас «Барселона» уступает «Манчестер Сити» и «Реалу» в борьбе за 21-летнего нападающего, а потому президент клуба Жоан Лапорта сделал несколько заявлений о невозможности трансфера.

Несмотря на это, каталонцы в частном порядке пообщались с агентом игрока Мино Райолой и сообщили ему, что «Барса» по-прежнему хочет подписать Холанда. Сине-гранатовые попросили Райолу рассчитывать на «Барсу» как на заинтересованную сторону в этом вопросе.

Основная проблема – размер комиссии, которую требуют Райола и Альф-Инге Холанд, отец форварда.

Хорошие отношения агента с президентом «Барсы» могут помочь в организации сделки. Райола знает, что Лапорта всегда выполняет обещания, если дает их. Поэтому агент уверен, что «Барса» сделает предложение о трансфере.

Ожидается, что окончательное решение Эрлинг примет в апреле. Как отмечается, каталонский клуб из первых рук знает о большом впечатлении, произведенном на форварда «Боруссии» победой над «Реалом» со счетом 4:0, и осознает, что у игрока еще есть сомнения по поводу возможного трансфера в «Ман Сити» или «Мадрид».

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