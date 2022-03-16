Левандовски хочет уйти из «Баварии» летом. Мюнхенцы намерены подписать Холанда (Ян-Оге Фьортофт)

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Нападающий Роберт Левандовски готов покинуть «Баварию» летом.

Экс-игрок сборной Норвегии, а ныне журналист Ян-Оге Фьортофт сообщил, что поляк хочет сменить команду по завершении сезона.

Мюнхенский клуб намерен подписать на замену Левандовскому Эрлинга Холанда из «Боруссии», добавил Фьортофт в эфире Sky Sport.

Ранее сообщалось, что «Бавария» не предложила Левандовскому новый контракт из-за высокой зарплаты игрока и возможного трансфера Холанда.

На норвежца также претендуют «Реал», «Барселона» и «Манчестер Сити».

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