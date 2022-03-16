Левандовски хочет уйти из «Баварии» летом. Мюнхенцы намерены подписать Холанда (Ян-Оге Фьортофт)

Нападающий Роберт Левандовски готов покинуть «Баварию» летом.
Экс-игрок сборной Норвегии, а ныне журналист Ян-Оге Фьортофт сообщил, что поляк хочет сменить команду по завершении сезона.
Мюнхенский клуб намерен подписать на замену Левандовскому Эрлинга Холанда из «Боруссии», добавил Фьортофт в эфире Sky Sport.
Ранее сообщалось, что «Бавария» не предложила Левандовскому новый контракт из-за высокой зарплаты игрока и возможного трансфера Холанда.
На норвежца также претендуют «Реал», «Барселона» и «Манчестер Сити».