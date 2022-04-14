«Барселона» сохраняет интерес к Эрлингу Холанду, однако осуществить трансфер будет непросто.
Агент нападающего «Боруссии» Мино Райола недавно обсуждал возможный переход норвежца с Жоаном Лапортой.
Президент каталонского клуба заявил, что предпримет еще одну попытку приобрести 21-летнего форварда этим летом.
Райола дал понять Лапорте, что хоть Холанд еще не выбрал, где продолжит карьеру, «Барсе» будет тяжело подписать его, так как финансовые позиции клуба хуже, чем у «Манчестер Сити» и «Реала».
Ожидается, что нападающий определится со своим будущим в ближайшие недели.