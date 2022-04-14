сохраняет интерес к , однако осуществить трансфер будет непросто.

Агент нападающего недавно обсуждал возможный переход норвежца с .

Президент каталонского клуба заявил, что предпримет еще одну попытку приобрести 21-летнего форварда этим летом.

Райола дал понять Лапорте, что хоть Холанд еще не выбрал, где продолжит карьеру, «Барсе» будет тяжело подписать его, так как финансовые позиции клуба хуже, чем у и .

Ожидается, что нападающий определится со своим будущим в ближайшие недели.