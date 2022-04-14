Лапорта сообщил Райоле, что «Барса» по-прежнему хочет подписать Холанда. Агент ответил, что это будет непросто

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«Барселона» сохраняет интерес к Эрлингу Холанду, однако осуществить трансфер будет непросто.

Агент нападающего «Боруссии» Мино Райола недавно обсуждал возможный переход норвежца с Жоаном Лапортой.

Президент каталонского клуба заявил, что предпримет еще одну попытку приобрести 21-летнего форварда этим летом.

Райола дал понять Лапорте, что хоть Холанд еще не выбрал, где продолжит карьеру, «Барсе» будет тяжело подписать его, так как финансовые позиции клуба хуже, чем у «Манчестер Сити» и «Реала».

Ожидается, что нападающий определится со своим будущим в ближайшие недели.

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