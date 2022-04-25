«Реал» и Рюдигер договорились о контракте до 2026 года. О переходе объявят в конце сезона

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Как сообщает журналист Фабрицио Романо, мадридский клуб и 29-летний защитник договорились о контракте сроком до июня 2026 года.

Перед подписанием всех необходимых документов осталось уладить некоторые детали. Даже если Тони подпишет контракт с «Реалом» в мае, о переходе объявят лишь по завершении сезона.

Ранее тренер «Челси» Томас Тухель подтвердил, что Рюдигер покинет клуб летом: «Наши руки связаны из-за санкций. «Челси» будет его не хватать».

В этом сезоне футболист провел 47 матчей за «Челси», забил 5 голов и отдал 2 передачи. Его статистика – здесь.

Рюдигер, Лукаку и Кристенсен раскачивают «Челси» весь сезон. Двое точно уйдут летом