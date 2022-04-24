Тухель подтвердил уход Рюдигера: «Наши руки связаны из-за санкций. «Челси» будет его не хватать»

подтвердил намерение защитника покинуть «Челси».

«Ситуация такова, что он хочет уйти. Он сообщил мне об этом при личном разговоре.

Мы сделали все – и я, и клуб, – но не могли продолжать бороться за него из-за санкций. Наши руки связаны. Мы не воспринимаем его решение как нечто личное.

Он наш ключевой игрок, и до конца сезона так оно и останется. Но ситуация разочаровывающая. Нам будет сильно его не хватать. Он делает партнеров храбрее, дает им смелость проводить на выдающемся уровне 50-55 матчей.

Для меня он один из лучших защитников за последние полтора года. Нам придется искать новое решение», – сказал главный тренер Sky Sports.

Тухель про истекающий контракт Рюдигера: «Не думаю, что ему нужно много слов, разговоров о кофе, приглашений на обед. Он топ-профессионал»