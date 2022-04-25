«Реал» устно договорился с Рюдигером. Скоро с ним подпишут долгосрочный контракт

Антонио Рюдигер близок к переходу в «Реал».
Как сообщает журналист Фабрицио Романо, мадридский клуб достиг устной договоренности с центральным защитником, который летом бесплатно уйдет из «Челси», но контракт еще не подписан.
Скоро стороны обсудят детали соглашения. С немцем подпишут долгосрочный контракт.
Ранее тренер «Челси» Томас Тухель подтвердил, что Рюдигер покинет клуб летом: «Наши руки связаны из-за санкций. «Челси» будет его не хватать».
В этом сезоне 29-летний футболист провел 47 матчей за «Челси», забил 5 голов и отдал 2 передачи. Его статистика – здесь.
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