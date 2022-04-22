«Реал» дает Рюдигеру зарплату ниже, чем остальные претенденты. Больше всех предлагает «ПСЖ»

Стало известно, кто предлагает самый высокий контракт .

На данный момент у немецкого защитника «Челси» есть предложения от четырех клубов – от самих лондонцев, а также от , и .

Отмечается, что парижане предлагают футболисту самый щедрый контракт, а «Реал» – самый маленький.

Сейчас игрок хочет еще немного подождать, прежде чем принять решение.

При этом, как пишет Foot Mercato, если бы все клубы предложили одинаковые условия, то Рюдигер предпочел бы выбрать чемпионат Италии и «Ювентус».