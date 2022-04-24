Рюдигер отклонил предложение «МЮ» на 10 млн евро в год из уважения к «Челси». Он договорится с «Реалом» на следующей неделе

Теги Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Антонио Рюдигер Футбол

Антонио Рюдигер отказался от перехода в «Ман Юнайтед» из уважения к «Челси».

Центральный защитник, который уйдет из лондонского клуба летом на правах свободного агента, получил предложение от «Манчестер Юнайтед» с зарплатой в размере 10 млн евро в год после налогов, но отказался от него из уважения к «Челси», пишет журналист Sport Bild Кристиан Фальк.

Как ожидается, на следующей неделе 29-летний футболист договорится с «Реалом» о переходе.

В этом сезоне защитник сборной Германии провел 47 матчей за «Челси», забил 5 голов и отдал 2 передачи. Его статистика – здесь.

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