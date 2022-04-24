Рюдигер отклонил предложение «МЮ» на 10 млн евро в год из уважения к «Челси». Он договорится с «Реалом» на следующей неделе

отказался от перехода в «Ман Юнайтед» из уважения к «Челси».

Центральный защитник, который уйдет из лондонского клуба летом на правах свободного агента, получил предложение от с зарплатой в размере 10 млн евро в год после налогов, но отказался от него из уважения к «Челси», пишет журналист Sport Bild Кристиан Фальк.

Как ожидается, на следующей неделе 29-летний футболист договорится с о переходе.

В этом сезоне защитник сборной Германии провел 47 матчей за , забил 5 голов и отдал 2 передачи. Его статистика – здесь.