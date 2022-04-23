Рюдигер уйдет из «Челси» летом. Он выберет новый клуб на следующей неделе

Антонио Рюдигер уйдет из «Челси» по завершении сезона.
По данным The Athletic, немецкий защитник принял окончательное решение. Летом он покинет «Челси». На следующей неделе Рюдигер решит, где продолжит карьеру.
Первое предложение о новом контракте для Рюдигера лондонский клуб сделал в августе прошлого года. Его футболист воспринял как оскорбление, так как сейчас он один из самых низкооплачиваемых игроков в команде. Рюдигер получает 90 тысяч фунтов в неделю. Он был разочарован, видя, что для Ромелу Лукаку клуб подготовил контракт на 340 тысяч фунтов в неделю.
По ходу сезона переговоры продолжались, и «Челси» был готов сделать Рюдигера самым высокооплачиваемым защитником в истории клуба и предлагал контракт на 4 года. Однако другие клубы все равно предлагали больше – Рюдигер получил предложения с зарплатой более 290 тысяч фунтов в неделю.
С немцем контактировали «Реал», «Барселона», «ПСЖ», «Ювентус» и «Бавария». «Манчестер Юнайтед» тоже проявлял интерес. Однако «Челси» сохранял оптимизм, так как Рюдигер хотел остаться в клубе и продолжить работать под руководством Томаса Тухеля.
Отмечается, что Антонио был готов принять условия «Челси» несмотря на то, что клуб предлагал ему меньше, чем другие команды.
Однако из-за санкций, наложенных на Романа Абрамовича, лондонцы не могут вести переговоры по новым контрактам. Никто в клубе не смог дать Рюдигеру гарантий по поводу сроков, в которые будет подписано новое соглашение. Эта неопределенность стала главным фактором, из-за которого футболист решил сменить клуб.