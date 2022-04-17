Клопп о 4 трофеях: «Матч с «Ман Сити» показал, как это маловероятно. Вряд ли «Ливерпуль» победит во всех играх»

высказался о шансах на 4 трофея в этом сезоне.

«Вы можете говорить о чем хотите, но разговоры не делают квадрупл более вероятным. Вы не получите от меня желаемых ответов. Думаю, такой матч, как тот, что мы провели с «Манчестер Сити», еще сильнее показывает, насколько это маловероятно.

Мы прошли , а это невероятно сложный и интенсивный матч, а через три дня нам играть с «Манчестер Юнайтед», который набрал три очка, когда «Тоттенхэм» и «Арсенал» проиграли. Идет борьба за место в Лиге чемпионов, и эта дверь открыта для всех этих трех команд. Так что они отдадут все силы. К тому же, это не товарищеский матч и с исторической точки зрения.

Затем, через несколько дней, мы играем с «Эвертоном». Учитывая их ситуацию, этот матч тоже не будет товарищеским. Потом – «Вильярреал». Тоже не товарищеский матч. Потом нас ждет «Ньюкасл».

Это невероятно напряженный график. Вряд ли «Ливерпуль» победит во всех матчах. Теперь у нас есть финал Кубка Англии. Думаю, из-за этого игру с «Саутгемптоном» перенесут. Если я прав, то это означает, что мы сыграем с «Саутгемптоном» посреди недели. Очень маловероятно.

Но меня это совсем не волнует, если честно. Мы попытаемся выиграть следующий матч. Посмотрим, как пройдет восстановление – и все такое. Посмотрим», – сказал тренер «Ливерпуля» после победы над «Манчестер Сити» (3:2) в полуфинале Кубка Англии.

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