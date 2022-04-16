Только у «Ливерпуля» остается шанс на требл в этом сезоне

Только у «Ливерпуля» есть шанс победить в чемпионате, Кубке и Лиге чемпионов в этом сезоне.
Сегодня команда Юргена Клоппа победила «Манчестер Сити» (3:2) и вышла в финал Кубка Англии.
Сейчас «Ливерпуль» занимает 2-е место в АПЛ, отставая от «горожан» на одно очко. Мерсисайдский клуб вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет с «Вильярреалом».
Отметим, что в феврале «Ливерпуль» выиграл Кубок английской лиги, победив в финале «Челси», так что команда может взять четыре трофея в этом сезоне.
Лишь у «Ливерпуля» остался шанс на требл в этом сезоне – «Манчестер Сити» сегодня его потерял.
Среди полуфиналистов Лиги чемпионов у «Реала» есть шанс на три трофея: команда Карло Анчелотти лидирует в Ла Лиге и взяла Суперкубок Испании в этом сезоне, но вылетела из Кубка Испании на стадии 1/4 финала.