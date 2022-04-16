Только у «Ливерпуля» остается шанс на требл в этом сезоне

Только у «Ливерпуля» есть шанс победить в чемпионате, Кубке и Лиге чемпионов в этом сезоне.

Сегодня команда Юргена Клоппа победила (3:2) и вышла в финал Кубка Англии.

Сейчас «Ливерпуль» занимает 2-е место в , отставая от «горожан» на одно очко. Мерсисайдский клуб вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет с «Вильярреалом».

Отметим, что в феврале «Ливерпуль» выиграл Кубок английской лиги, победив в финале «Челси», так что команда может взять четыре трофея в этом сезоне.

Лишь у остался шанс на требл в этом сезоне – «Манчестер Сити» сегодня его потерял.

Среди полуфиналистов Лиги чемпионов у есть шанс на три трофея: команда Карло Анчелотти лидирует в и взяла Суперкубок Испании в этом сезоне, но вылетела из Кубка Испании на стадии 1/4 финала.