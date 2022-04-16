Ван Дейк о 3:2 с «Сити»: «В конце мы очень усложнили себе задачу. Выход в финал Кубка Англии – большой шаг для нас, это единственный трофей, который мы не выигрывали»

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Вирджил ван Дейк подвел итоги матча с «Манчестер Сити» в полуфинале Кубка Англии.

«Ливерпуль» одержал победу со счетом 3:2.

«В конце мы сами себе очень усложнили задачу. У нас был шанс закончить игру раньше. Когда они забили свой первый гол в начале второго тайма, это придало им сил, но в итоге мы рады выйти в финал.

Нужно забивать голы, и мы сделали это в первом тайме. Первый тайм был идеальным, но мы играли против «Сити» – действующих чемпионов Англии, а это всегда непросто.

Есть моменты, когда тебе приходится страдать. Нужно проявлять много силы и сплоченности. Это была напряженная игра, как и прошлый очный матч, но мы должны были убить интригу.

Мы вышли в финал, пока что мы ничего не выиграли, но это большой шаг для нас как группы игроков. Это единственный трофей, который мы не выигрывали, так что мы попробуем сделать это», – сказал защитник «Ливерпуля»

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