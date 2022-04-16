Клопп о 3:2 с «Сити»: «Ливерпуль» обыграл сильнейшую команду мира. После выхода в финал Кубка взять квадрупл еще сложнее, но кого это волнует?»

ответил на вопрос о квадрупле после выхода «Ливерпуля» в финал Кубка Англии.

«В разговоры о квадрупле я не могу поверить. Эта победа означает, что нас ждет еще одна игра, а потом нам придется играть с «Астон Виллой» посреди недели. Так что придется переносить еще один матч.

Я не думаю, что у нас будет хоть одна свободная неделя до последнего тура. Все сложно, но кого это волнует?

Мы хотели выйти в финал. Мы знали о проблемах, но выход в финал делает квадрупл еще более сложной задачей. Это единственный способ достичь такого результата, но все становится лишь сложнее – странная ситуация.

Но мы на седьмом небе. «Ливерпуль» обыграл сильнейшую команду мира, и это особенный момент», – сказал тренер «Ливерпуля» после победы над (3:2).

Только у «Ливерпуля» остается шанс на требл в этом сезоне