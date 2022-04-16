Гвардиола о 2:3 с «Ливерпулем»: «Вернуться в игру было трудно, но «Сити» это сделал. Ошибка Стеффена – несчастный случай и урок на будущее»

подвел итоги матча с в полуфинале Кубка Англии.

«Манчестер Сити» потерпел поражение со счетом 2:3.

«Мы полностью выложились после тяжелого первого тайма. Что касается первого гола, то они очень, очень сильны в игре на стандартах.

Второй гол был несчастным случаем. Вернуться в игру было трудно, но они [игроки] превосходно сделали это во втором тайме».

Об ошибке Стеффена

«Это был несчастный случай и урок на будущее для него. Когда мяч находится в этой области, такое может случиться. Я говорил с командой, а не с ним лично, но знаю, что он очень силен.

Наш импульс был налицо во втором тайме. У нас были шансы сравнять счет. Ребята проявили гордость во втором тайме.

Вопрос был не в усталости. В первом тайме они были более уставшими, футбол – это не усталость, а то, что ты делаешь, как это работает и то, как ты играешь.

У нас наконец-то будет один или два выходных дня. Мы знаем, что у нас впереди семь игр и Лига чемпионов, мы постараемся поднажать и посмотрим, что получится», – сказал главный тренер .