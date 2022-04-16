Клопп о 3:2 с «Ман Сити»: «Один из лучших первых таймов «Ливерпуля» при мне. Понравилась каждая его секунда»

доволен игрой «Ливерпуля» в 1-м тайме матча с «Манчестер Сити».

Мерсисайдский клуб обыграл «горожан» со счетом 3:2, забив три гола в первом тайме, и вышел в финал Кубка Англии.

«Я очень горд, это невероятно. Думаю, это один из лучших первых таймов «Ливерпуля» при мне. Мы действовали так, как надо, забивали в нужные моменты. В первом тайме мы играли невероятно – мне понравилась каждая его секунда.

Второй тайм начался с гола «Манчестер Сити», и игра открылась. У «Сити» невероятные мастера, вы могли заметить, что игра стала более открытой.

Мы очень уважаем мастерство игроков «Ман Сити», у них очень сложно выиграть. Но у нас есть шанс, ведь в раздевалке «Ливерпуля» – такие прекрасные парни.

Это не заявка «Ливерпуля», мы просто вышли в финал. Думаю, «Сити» заранее знал, что им может быть сложно против нас. В наших матчах почти всегда так и получается. Лишь однажды в матче и «Ливерпуля» был странный счет – 5:0. Тогда у нас в самом начале матча удалился игрок. Но когда обе команды максимально сконцентрированы, матчи получаются очень упорными», – сказал тренер .

Клопп о 3:2 с «Сити»: «Ливерпуль» обыграл сильнейшую команду мира. После выхода в финал Кубка взять квадрупл еще сложнее, но кого это волнует?»