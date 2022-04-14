Матч Россия – Иран может пройти в Катаре на одной из арен ЧМ-2022

Теги Сборная России по футболу ФИФА Сборная Ирана по футболу ЧМ-2022 товарищеские матчи (сборные) стадионы Спорт-Экспресс Футбол

Товарищеский матч между сборными России и Ирана может пройти в Катаре.

Игру, запланированную на 2 июня, может принять в Дохе один из стадионов ЧМ-2022.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», такой вариант устраивает обе федерации, так же как и катарскую сторону.

Теперь проведение матча должна утвердить ФИФА.

В конце февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях. Из-за этого сборная России не смогла принять участие в стыковом турнире за право выхода в финальную часть ЧМ-2022.

Иран вышел в финальную часть чемпионата мира и сыграет в группе с Англией и США. Четвертая команда определится в июне, когда состоится стыковой матч между Уэльсом и победителем пары Шотландия – Украина.

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