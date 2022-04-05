РФС подал апелляции в CAS по делам против ФИФА, УЕФА и европейских ассоциаций. Иск о переносе стыковых матчей ЧМ-2022 отозван

РФС подал три апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS).

В Российском футбольном союзе объяснили суть обращения в CAS. Ранее суд зарегистрировал 10 апелляций от спортивных федераций на отстранение российских спортсменов.

От РФС было зарегистрировано три апелляции:

– РФС против ФИФА, , а также футбольных ассоциаций Польши, Швеции, Чехии, Черногории и Мальты;

– против УЕФА, футбольных федераций Греции, Беларуси, Дании, Люксембурга, Австрии, Мальты, Португалии, Англии, Испании, Ирландии и Франции;

– РФС против ФИФА, федераций футбола Польши, Швеции и Чехии.

«30 марта Российский футбольный союз отозвал один из исков, направленных в Спортивный арбитражный суд в Лозанне ( ), в связи с тем, что ранее CAS отказал РФС в удовлетворении ходатайства о принятии обеспечительных мер в виде переноса матчей отборочного турнира чемпионата мира на более поздний срок. Отозванный иск относился только к этим играм и таким образом утратил свою актуальность.

При этом основные требования о допуске сборных команд России к участию во всех международных матчах под эгидой и УЕФА, в том числе чемпионатах мира, по-прежнему содержатся в других исках к организациям, рассмотрение которых по существу начнется в CAS в ближайшее время», – сообщили в РФС.