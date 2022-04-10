Россия и Иран планируют товарищеский матч на июнь. Для проведения игры нужно разрешение ФИФА («СЭ»)

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Сборные России и Ирана могут провести товарищеский матч.

Команды планируют провести товарищескую игру 2 июня. Место встречи пока неизвестно, так как сначала нужно получить разрешение ФИФА на проведение игры, пишет «Спорт-Экспресс», ссылаясь на источник в Федерации футбола Ирана.

В конце февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях. Из-за этого сборная России не смогла принять участие в стыковом турнире за право выхода в финальную часть ЧМ-2022.

Иран вышел в финальную часть чемпионата мира и сыграет в группе с Англией и США. Четвертая команда определится в июне, когда состоится стыковой матч между Уэльсом и победителем пары Шотландия – Украина.

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