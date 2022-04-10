Колосков о возможном матче России и Ирана: «Это очень сильная и хорошая команда. Ирак, Саудовская Аравия – то, что надо»

Вячеслав Колосков оценил вероятность проведения матча между сборными России и Ирана.
«Мы можем играть и должны играть с Азией, Африкой, Южной Америкой.
При нынешних условиях надо играть с Ираном. Это очень сильная, хорошая команда. Иран, Ирак, Саудовская Аравия – то, что надо.
Мало смысла проводить просто сборы, хотя это полезно и нужно. Было бы хорошо, если бы сборы заканчивались какой-то контрольной игрой.
Я очень рад, что те предположения и пожелания, которые были у меня, сбываются. Я полностью поддерживаю эту идею. ФИФА не имеет никаких юридических оснований помешать проведению матча.
Но если у них такое желание есть, могут и помешать», – сказал почетный президент РФС.
Россия и Иран планируют товарищеский матч на июнь. Для проведения игры нужно разрешение ФИФА