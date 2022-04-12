Депутат Журова об отказе CAS в переносе стыков: «Идет культура отмены, важно отказаться от России. Лишь с разрешением политического конфликта может что-то измениться»

Депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о решении CAS по сборной России.

Ранее Спортивный арбитражный суд назвал нежелание Польши, Швеции и Чехии играть с Россией в стыках причиной отказа переносить матчи.

«Идет культура отмены. Сейчас важно отказаться от России и присягнуть, что ты это сделал, в противном случае ты сам попадаешь под это.

Мы понимаем, что это временная история, и это особенно неприятно. Если бы даже вынес решение в нашу пользу, все страны отказались бы выступать.

А дальше спортсмены сказали бы, что они не выйдут играть. Мы же не будем одни играть. Это замкнутый круг.

Только с разрешением политического конфликта может что-то измениться», – сказала олимпийская чемпионка.