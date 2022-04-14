Врсалько швырнул перчатки в игроков и сотрудников «Ман Сити» в подтрибунном помещении

Защитник «Атлетико» Шиме Врсалько был одним из активных участников стычки после игры с «Ман Сити».

На появившемся в сети видео с камер в подтрибунном помещении стадиона видно, как хорват швыряет в скопление игроков и сотрудников английской команды перчатки.

Защитник «горожан» Кайл Уокер и резервный вратарь Скотт Карсон вступили с игроком мадридцев в словесную перепалку, однако до драки не дошло, так как их в итоге не пустили друг к другу.

Врсалько в попытке прорваться к соперникам сделал сильный выпад головой вперед, однако по видео невозможно разобрать, был ли это плевок или просто угрожающий жест.

Фото: gamingdeputy

Стычки между футболистами разгорелись еще на поле после того, как защитник «Атлетико» Фелипе жестко сыграл против Филипа Фодена на 89-й минуте. Началась потасовка с участием игроков обеих команд. Стефан Савич схватил за волосы Джека Грилиша.

После игры сотрудники УЕФА попросили вмешаться мадридскую полицию, которая прошла в подтрибунное пространство стадиона «Ванда Метрополитано».

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