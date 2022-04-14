Андрей Аршавин: «Атлетико» Симеоне делает нудятиной любой футбол»

рассказал о своем отношении к игре «Атлетико» после матча Лиги чемпионов с «Ман Сити» (0:0).

«До 87-й минуты ничего не было. Симеоне любой футбол делает нудятиной.

Но в целом концовка была интересной. Тот же держал мяч, думая лишь бы не провалиться.

Мне не нравится футбол «Атлетико», думаю, мало кому нравится такой футбол», – сказал бывший хавбек и .

«Атлетико» зажал «Сити» во втором тайме. Гвардиола смирился: делал замены для игры 2-м номером и заслужил стилистические упреки