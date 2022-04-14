Андрей Аршавин: «Атлетико» Симеоне делает нудятиной любой футбол»

Андрей Аршавин рассказал о своем отношении к игре «Атлетико» после матча Лиги чемпионов с «Ман Сити» (0:0).
«До 87-й минуты ничего не было. «Атлетико» Симеоне любой футбол делает нудятиной.
Но в целом концовка была интересной. Тот же «Манчестер Сити» держал мяч, думая лишь бы не провалиться.
Мне не нравится футбол «Атлетико», думаю, мало кому нравится такой футбол», – сказал бывший хавбек «Зенита» и «Арсенала».
«Атлетико» зажал «Сити» во втором тайме. Гвардиола смирился: делал замены для игры 2-м номером и заслужил стилистические упреки