Андрей Аршавин: «Атлетико» Симеоне делает нудятиной любой футбол»

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Андрей Аршавин рассказал о своем отношении к игре «Атлетико» после матча Лиги чемпионов с «Ман Сити» (0:0).

«До 87-й минуты ничего не было. «Атлетико» Симеоне любой футбол делает нудятиной.

Но в целом концовка была интересной. Тот же «Манчестер Сити» держал мяч, думая лишь бы не провалиться. 

Мне не нравится футбол «Атлетико», думаю, мало кому нравится такой футбол», – сказал бывший хавбек «Зенита» и «Арсенала».

«Атлетико» зажал «Сити» во втором тайме. Гвардиола смирился: делал замены для игры 2-м номером и заслужил стилистические упреки

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