Харгривз о поведении «Атлетико»: «Отвратительные выходки. Просто играйте в красивый футбол!»

осудил «Атлетико» за стычки по ходу и после матча с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов (0:0).

«Сити» показал высокий уровень самообладания и класса. Поведение «Атлетико» в концовке было позорным. Просто играйте в красивый футбол!

У них был правильный подход, но такие выходки отвратительны.

Нужно отдать должное «Манчестер Сити», который оказался куда более стойким.

Матч получился действительно очень сложным. Отличное выступление , – отметил бывший хавбек сборной Англии.

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