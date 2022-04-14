Невиллу понравилось поведение «Атлетико»: «Постарайся выиграть, даже если уступаешь в таланте»

Гари Невиллу понравилось поведение «Атлетико» в матче с «Манчестер Сити».
В концовке ответной игры 1/4 финала Лиги чемпионов между командами произошло несколько стычек, конфликт продолжился и после матча в подтрибунном помещении.
«Мне понравился матч «Реал» – «Челси». Непопулярное мнение, но мне также понравился матч «Атлетико» – «Манчестер Сити».
Знаю, что многие остались недовольны поведением «Атлетико», но я в какой-то степени получил удовольствие: постарайся найти способ выиграть, даже если уступаешь в таланте.
Игроки «Ман Сити» сегодня утром могут гордиться, что смогли преодолеть это», – написал экс-защитник «Манчестер Юнайтед» в твиттере.
«Это «Сити» сделал игру грязной» 🆚 «Стадион «Атлетико» – 8-угольник UFC». Жаркий спор о том, кто виноват в стычках четвертьфинала ЛЧ