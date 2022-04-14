Невиллу понравилось поведение «Атлетико»: «Постарайся выиграть, даже если уступаешь в таланте»

понравилось поведение «Атлетико» в матче с «Манчестер Сити».

В концовке ответной игры 1/4 финала Лиги чемпионов между командами произошло несколько стычек, конфликт продолжился и после матча в подтрибунном помещении.

«Мне понравился матч – . Непопулярное мнение, но мне также понравился матч «Атлетико» – .

Знаю, что многие остались недовольны поведением «Атлетико», но я в какой-то степени получил удовольствие: постарайся найти способ выиграть, даже если уступаешь в таланте.

Игроки «Ман Сити» сегодня утром могут гордиться, что смогли преодолеть это», – написал экс-защитник в твиттере.

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