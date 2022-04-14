Пеп Гвардиола: «Я никогда не критиковал игру «Атлетико». У этой команды много достоинств»

Пеп Гвардиола заявил, что никогда не критиковал игру «Атлетико».
Главный тренер «Манчестер Сити» высказался после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против мадридского клуба (0:0, первая игра – 1:0).
«Я никогда не критиковал игру «Атлетико». И мне нечего сказать о поведении его игроков. Я очень уважаю «Атлетико», у этой команды много достоинств.
Не заставляйте меня обсуждать стили. Чоло [Симеоне] вправе играть так, как он хочет», – сказал Гвардиола.
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