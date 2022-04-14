Рио Фердинанд: «Отвратительное поведение игроков «Атлетико». Им должно быть стыдно за свои выходки»

остался разочарован поведением футболистов «Атлетико» в игре с «Манчестер Сити».

Команды сыграли со счетом 0:0 в ответном матче 1/4 финала .

В конце второго тайма на поле возникла серия потасовок между игроками. После финального свистка арбитра стычки игроков перешли в подтрибунное помещение, где футболисты толкались и обменивалась грубостями, активнее других действовали Стефан Савич и Джек Грилиш.

«Отвратительное поведение со стороны игроков «Атлетико». Им должно быть стыдно за некоторые выходки, которые они совершили.

Если говорить о футболе, стоит отдать должное , потому что они заставили играть так, как мы этого давно не видели. Они выбили их из ритма и движения.

Однако некоторые вещи ближе к концу матча были совсем не те, что хочется видеть на футбольном поле», – сказал бывший защитник сборной Англии.

Пламя «Атлетико» и «Сити»: массовая толкотня до полиции, Пеп и Симеоне выбегали на поле, Савич хватал Грилиша за волосы