Эмерик Лапорт: «Игроки «Атлетико» вступили в абсурдные стычки. Это зависело не только от нас. На поле есть судья, который следит за затяжкой времени»

прокомментировал потасовки с игроками «Атлетико» в матче .

Команды сыграли со счетом 0:0 в ответной игре 1/4 финала турнира.

В конце второго тайма на поле произошли стычки между футболистами. Команды переиграли 12 минут сверх основного времени второго тайма

«Мы понимали, что игра будет сложной. Так и получилось. Сейчас мы счастливы. Теперь настало время подумать о том, что нас ждет впереди.

Они вступили в абсурдные стычки в конце матча. Это зависело не только от нас. Это футбол. На поле есть судья, который следит за затяжками времени.

Всегда неприятно, когда матч такого характера заканчивается выяснением отношений», – сказал защитник «Манчестер Сити».

У игроков «Атлетико» и «Ман Сити» произошли стычки на поле и в подтрибунке. Вмешалась полиция