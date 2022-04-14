Смотрите видео драки игроков «Атлетико» и «Ман Сити» и обзор матча 1/4 финала Лиги чемпионов

Смотрите видео драки игроков «Атлетико» и «Ман Сити» и обзор матча 1/4 финала ЛЧ.

«Атлетико» и сыграли вничью в ответном четвертьфинале (0:0). Голов команды не забили, однако ярких событий в матче хватало.

Первый реальный голевой момент случился на 30-й минуте – хавбек «горожан» зарядил в штангу.

На 57-й минуте шанс возник у «Атлетико». пробил рядом со стойкой ворот.

Ближе к концу матча страсти стали накаляться. На 77-й минуте упал в штрафной после столкновения с , и футболисты мадридцев бросились выпрашивать пенальти у главного судьи Даниэля Зиберта, но немец их проигнорировал.

На исходе 90 минут случилась массовая потасовка с участием игроков обеих команд после того, как защитник «Атлетико» Фелипе жестко сыграл против . схватил за волосы . Судья раздал ряд желтых карточек, а Фелипе удалил и добавил 12 минут ко второму тайму.

И вот, наконец, обзор лучших моментов матча. 👇

Пламя «Атлетико» и «Сити»: массовая толкотня до полиции, Пеп и Симеоне выбегали на поле, Савич хватал Грилиша за волосы