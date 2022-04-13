Коллекционную карточку Panini с Месси купили за 522 тысячи долларов на онлайн-аукционе

Коллекционную карточку Panini с изображением Лео Месси продали за рекордную сумму.
Как пишет Olé, карточка с изображением форварда в форме сборной Аргентины, выпущенная к чемпионату мира 2014 года, была продана на онлайн-аукционе за 522 тысячи долларов. Имя покупателя не разглашается.
Отмечается, что это рекордная продажа карточки Panini с изображением Месси.
Таких карточек выпущено всего 10, и лишь две из них обнаружены к настоящему моменту. По этой причине цена на эту карточку была такой высокой.
На продажу было выставлено около 700 различных карточек. Их цена достигала 26 тысяч долларов.
Фото: Olé