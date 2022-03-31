Румменигге о свисте в адрес Месси: «Сердце кровью обливается, когда вижу такое. Он этого не заслуживает»

болезненно воспринял свист в адрес .

Болельщики освистали Месси и Неймара перед матчем против «Бордо» в Лиге 1 (3:0).

«Когда я вижу такие кадры, у меня сердце кровью обливается. Такой игрок, как Месси, не заслуживает того, чтобы его освистывали. Таким игрокам придется смириться с подобными нападками. Они включены в их зарплату, хоть и не являются обоснованными.

Он несчастлив в Париже. Однако мне кажется, что в последние недели он стал лучше. Помню, прошлым летом, болельщики фантастически его приняли», – сказал бывший генеральный директор «Баварии» в интервью L’Equipe.