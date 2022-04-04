Бывший польский тренер и сенатор назвал «лесным дедом».

– Вы предвкушаете матч, в котором встретятся Лионель Месси и ?

– Конечно, мне очень интересно. Хотя могу признаться, что эта игра была бы для меня еще интереснее, если бы Лионель Месси был на пять-шесть лет моложе. Или если бы он был ровесником Роберта Левандовского.

Нас может воодушевлять такое соперничество, но давайте будем честны... Месси уже «лесной дед». Это уже не тот игрок, что несколько лет назад. Пока непонятно, какую роль он сыграет на чемпионате мира в Катаре.

Возможно, тренер решит оставить Месси на скамейке, если у него будет такая форма, как сейчас. Чтобы не раздражать молодых игроков из сборной , он может сыграть ту же роль, что и в сборной Швеции, выходя на 15-20 минут в концовке.

Конечно, Месси может провести и великолепный турнир. Я не знаю, но такой вариант не стоит исключать, потому что в футболе возможны сюрпризы. Но сейчас, глядя на его игру за , я могу сказать, что это уже не тот Месси, что раньше.

Однако стоит помнить, что почти любой молодой игрок хотел бы на протяжении карьеры играть так, как Месси, – заявил Антони Пехничек, под руководством которого сборная Польши заняла 3-е место на ЧМ-1982.

Польская идиома «leśny dziadek» («лесной дед») описывает немолодого человека, который в своей деятельности опирается на устаревшие подходы и застрявшие в прошлом взгляды.

Напомним, сборные Польши и Аргентины встретятся на групповом этапе ЧМ-2022.