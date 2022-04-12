Экс-хавбек Германии Крамер об игре против Месси: «Такое чувство было лишь при встрече с папой римским»

Хавбек Кристоф Крамер вспомнил об игре против форварда в финале .

«Это лучший момент в моей карьере. Все хотят отобрать мяч у Месси, но никому это, в общем-то, не удается.

Я бы хотел с ним поговорить, но я был настолько преисполнен уважения к нему, что не стал заводить разговор, к тому же я не знал, на каком языке говорить!

Хочу отметить, что есть нечто невероятное в том, чтобы находиться лицом к лицу с ним. Такое чувство у меня возникало только при встрече с папой римским», – сказал DAZN бывший полузащитник сборной , сейчас выступающий за гладбахскую «Боруссию».