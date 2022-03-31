Роналдиньо о критике Месси: «Если вы освистываете лучшего в мире, кому вы будете аплодировать? Ему нужно время»

осудил фанатов «ПСЖ» за свист в адрес .

– Думаю, Месси сложно, потому что много лет он играл в совершенно другой футбол в команде, которая всегда выступает в одном стиле.

Ему нужно лишь адаптироваться, а остальное приложится само собой. Все нормально, ему просто нужно время.

– Вы понимаете свист в адрес Месси, как в матче с «Бордо»?

– Нет, я этого не понимаю. Если свистеть Месси, то ничего не останется! Если вы освистываете лучшего в мире, кому вы будете аплодировать? Я не понимаю, – сказал бывший игрок «Барселоны».

Главные беды «ПСЖ» (пока игровые): слабые позиционки, психика Неймара и неочевидный вред от Месси