Роналдиньо о критике Месси: «Если вы освистываете лучшего в мире, кому вы будете аплодировать? Ему нужно время»

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Роналдиньо осудил фанатов «ПСЖ» за свист в адрес Лионеля Месси.

– Думаю, Месси сложно, потому что много лет он играл в совершенно другой футбол в команде, которая всегда выступает в одном стиле.

Ему нужно лишь адаптироваться, а остальное приложится само собой. Все нормально, ему просто нужно время.

– Вы понимаете свист в адрес Месси, как в матче с «Бордо»?

– Нет, я этого не понимаю. Если свистеть Месси, то ничего не останется! Если вы освистываете лучшего в мире, кому вы будете аплодировать? Я не понимаю, – сказал бывший игрок «Барселоны».

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