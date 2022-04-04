Де Пауль о Месси: «Лео уже не нужны трофеи, чтобы занять место на вершине, он на ином уровне. Его голова работает быстрее, чем у кого-либо»

Родриго де Пауль высоко отозвался о .

– станет пятым для Месси. Возможно, он будет для него последним. Стала бы победа на турнире идеальным окончанием его пути в сборной?

– Чтобы занять место на вершине, Месси уже не нужны трофеи, ведь он столько дал футболу.

Не могу поделиться мнением о том, что происходит с ним в Париже, потому что не нахожусь рядом каждый день, но я могу рассказать о том, что он делает в сборной. Он счастлив в сборной . Месси – наш лидер, и мы следуем за ним.

Лео точно поговорит с нами, ведь он поедет уже на пятый чемпионат мира. Он даст нам совет, поддержит, потому что сейчас его опыт имеет большое значение.

Я надеюсь, что Месси получит удовольствие от этого турнира и не будет страдать из-за него. Надеюсь, все пройдет хорошо. Посмотрим, станет ли этот чемпионат мира последним для него – решать может только он сам.

Месси может продолжать играть так долго, сколько захочет, потому что находится на ином уровне. Его голова работает быстрее, чем у любого другого человека. Мы постараемся сделать все, чтобы он насладился чемпионатом мира. Если мы дойдем до финала, то будет еще лучше, – сказал полузащитник .