«Красный ромб священен – это один из лучших спортивных знаков нашей истории». Арт-директор Quberten о новом логотипе «Спартака»

Арт-директор рассказал о новом логотипе «Спартака».

Андрей Горбунов, автор проекта и арт-директор студии спортивного дизайна Quberten, поделился деталями обновления логотипа московского клуба.

«Когда работаешь над таким легендарным и мощным брендом, как «Спартак», постоянно чувствуешь огромную ответственность. Миллионы людей увидят результат, и для многих из них важно все, что связано с клубом. Вдвойне волнующе работать накануне столетия.

Ромб появился в далеких 30-х годах и с тех пор оставался таким же, разве только полоса после войны поменяла свое направление. По архивным фотографиям мы реконструировали облик логотипа за каждый спартаковский год и впервые подробно увидели его эволюцию, всю историю изменений пластики знака (все варианты, кроме 1935 года, взяты с игровых комплектов).

Красный ромб по-настоящему священен: лаконичный и ясный, он один из лучших спортивных знаков нашей истории.

Сегодня люди потребляют информацию через смартфоны, «живут» в них, поэтому критически важно, чтобы эмблема отвечала требованиям современного цифрового мира: хорошо работала на физических носителях и читалась даже на самых маленьких экранах, а также была технологичной и простой в производстве. Осознавая все эти факторы, клуб попросил освежить логотип в соответствии с трендами спортивного дизайна.

Каждый элемент эмблемы был переосмыслен и приведен к единой масштабной линейке. Благодаря глобальным правилам знак выглядит цельным, со множественными рифмами и крепкими связями между всеми своими частями.

Ромб выстроен строго геометрически с модульным углом 30°, который множественно поддерживается во всех элементах эмблемы и стиля. Скосы литеры «С» также подчинены углам ромба, поэтому в знаке нет ни одной лишней или случайной линии.

По желанию клуба мяч графически «растворился» в полосе и теперь смотрится не так акцентно, как на вариантах 1998 или 2013 годов.

На основе новой пластики знака и буквы «С» был спроектирован специальный узнаваемый шрифт FCSM Antiqua, содержащий строчные и прописные буквы, а также особое начертание FCSM Sans без засечек. Это полноценный и классный шрифт, которого нет ни у одного другого клуба , – сказал Горбунов.

Как делали новую эмблему «Спартака» и зачем ее вообще менять? Подробный рассказ создателя