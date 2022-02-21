«Спартак» приходит на ум первым, если говорить о больших российских спортивных брендах». Директор по планированию о новом логотипе клуба

Директор по стратегическому планированию оценила новый логотип «Спартака».

Вероника Данилова из Graphit, Publicis Group рассказала о работе над обновлением логотипа красно-белых.

«Если говорить о больших российских спортивных брендах, то «Спартак» приходит на ум в первую очередь.

Даже тот, кто никогда не был футбольным болельщиком, знает это имя и легко назовет фирменные цвета бренда. Среди моих друзей и коллег много тех, кто в день матча «Спартака» становится просто недоступен.

Возможность поработать с таким брендом – это всегда большая честь, вызов и удовольствие.

В этом году клуб отметит свое столетие. Историческая дата знаменует не финал истории, а новую веху в развитии. Чтобы оставаться актуальными и интересными для людей, даже легендарные и великие бренды должны меняться.

В работе над позиционированием важно было определить правильный градус изменений, найти баланс между богатыми традициями и современным контекстом. Мы провели исследования среди болельщиков в Москве и регионах, пообщались с сотрудниками и партнерами клуба.

Мы говорили с людьми о спартаковском бренде, чтобы понять, что он значит для них, почему важен и каким они хотят его видеть. Люди рассказывали нам свои истории о любви и преданности, помощи и поддержке, переживаниях и боли, верности и надежде, о чувствах братства и свободы.

Объединяло все истории то, что центром эмоций этих людей был «Спартак». Без этой общности огромного числа людей «Спартак» не был бы тем великим брендом, который мы знаем.

Поэтому строчка позиционирования могла быть только такой: «Спартак» – это мир, где каждый важен», – объяснила Данилова.

Как делали новую эмблему «Спартака» и зачем ее вообще менять? Подробный рассказ создателя