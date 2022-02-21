«Спартак» встречает юбилей со стремлением быть лидером на поле и во всем, что окружает команду». Глава маркетинга о новом логотипе

В «Спартаке» рассказали о новой эмблеме клуба.

Руководитель направления продаж и маркетинга красно-белых Рустам Махмутов связал обновление эмблемы с философией клуба.

«За сто лет своей истории «Спартак» приобрел неповторимые черты и традиции, которые отличают и выделяют его среди других клубов.

Все эти годы красно-белые стремились к лидерству и победам, полностью отдавая себя игре и сохраняя ставку на зрелищный футбол. Эти принципы сделали «Спартак» уникальным клубом, который всегда дарит яркие эмоции и переживания.

Цели быть первым всегда и во всем, не изменяя себе, можно было достичь только в единстве с болельщиками. Их страстная поддержка помогала команде во все времена.

Клуб встречает свой юбилейный год с тем же стремлением быть лидером на футбольном поле и во всем, что окружает нашу любимую команду.

Следуя современным тенденциям, клуб обновил логотип, переосмыслив все его элементы, и создал уникальный собственный шрифт», – сказал Махмутов.

Как делали новую эмблему «Спартака» и зачем ее вообще менять? Подробный рассказ создателя