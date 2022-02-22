Мостовой о новом логотипе «Спартака»: «Никаких различий. Если на это затратили деньги, то вообще бред»

критически отозвался о новом логотипе «Спартака».

«Вообще не понимаю, в чем разница. Думаю, многие со мной согласятся, потому что смотришь на ту и на другую эмблему, видишь, что это «Спартак». Немножко звездочки, наверное, побольше сделали. Но это же непринципиально – побольше, поменьше.

В остальном все также: буква С, мяч, белая полоса, красный ромб. Так что никаких вообще различий, я не понимаю.

Если на это еще затратили деньги, то это вообще бред тогда», – написал экс-хавбек московского клуба.

«Спартак» представил обновленный логотип. На форме он появится с сезона-2023/24

«Красный ромб священен – это один из лучших спортивных знаков нашей истории». Арт-директор Quberten о новом логотипе «Спартака»